إسطنبول (زمان التركية) – اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن “مجلس الأمن الدولي شكل خيبة أمل كبيرة لعدم قيامه بمسؤولياته في الأزمة السورية”.

وفي كلمة بمؤتمر الاتحاد البرلماني لمنظمة التعاون الإسلامي، قال أردوغان إن “الدول المجاورة لمناطق الأزمات هي من تتحمل العبء الرئيسي في قضية الهجرة واللاجئين وليست الدول الغربية”، مشددا على “أننا لن نسمح للدول الغربية بتحويل بلادنا إلى مخيم للاجئين”.

وذكر أن تركيا “تستضيف 5 ملايين لاجئ ولا يمكنها استضافة المزيد”، مشيرا إلى “ضرورة العمل على انهاء أي أزمة هجرة قادمة وضرورة عدم تغاضي الدول الغربية عن دورها والتهرب من التزامتها في هذا الموضوع”.