أنقرة (زمان التركية) – تجاهلت شركة قطر للطاقة وإكسون موبيل تهديدات تركية، ووقعتا اتفاقية مع حكومة جمهورية قبرص اليونانية، للاستكشاف والتنقيب والمشاركة بالإنتاج بالمنطقة رقم 5 جنوب شرقي جزيرة قبرص، في حين تعارض تركيا التنقيب وتعتبره اعتداءً على الجرف القاري التركي، وقالت أنقرة إنها لن تسمح لأي شركة أجنبية بالتنقيب في المنطقة.

وبموجب الاتفاقية ستمتلك قطر للطاقة حصة تبلغ 40% في المنطقة رقم 5، بينما ستمتلك إكسون موبيل حصة تبلغ 60% وستتولى التشغيل.

أثارت الاتفاقية بين قبرص وقطر حليفة تركيا الانتباه. قال وزير الدولة لشؤن الطاقة والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة سعد الكعبي: “نحن سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية، والتي ستوسع من تواجدنا في قبرص والتي نعتقد أنها منطقة واعدة لاستكشاف الهيدروكربونات”.

يثير منح قبرص اليونانية تصاريح التنقيب للشركات الدولية، رد فعل تركيا، التي تؤكد أن ذلك يعد انتهاكا لجرفها القاري، وخاضت العام الماضي صراعا ساخنا في المتوسط.

الأسبوع الماضي الذي شهد زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى قطر، عبرت فيه تركيا وشمال قبرص عن غضبهما من قطر بسبب التعاون مع جنوب قبرص وفي شرق البحر الأبيض المتوسط.

وزارة الشؤون الخارجية لشمال قبرص، ردت على منح إدارة جنوب قبرص تصريحًا، للتنقيب عن الغاز الطبيعي بالحقل الخامس إلى الكونسورتيوم الذي شكلته شراكة إكسون موبيل – قطر للبترول في شرق البحر المتوسط، قائلة:”إلى جانب حقوق الشعب القبرصي التركي، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد هذه المحاولة التي تنتهك أيضًا الجرف القاري لتركيا”.

أما بالنسبة للجانب التركي، فقال المتحدث باسم وزارة الخارجية تانجو بيلجيتش: “الإدارة القبرصية اليونانية أعطت إذن التنقيب عن الغاز الطبيعي لشركة إكسون موبيل – شراكة البترول القطرية لما يسمى بمنطقة الترخيص 5، والتي أعلنتها من جانب واحد، متجاهلة حقوق بلدنا والقبارصة الأتراك، يظهر بوضوح مرة أخرى من يقف حقًا إلى جانب التوتر في شرق البحر الأبيض المتوسط”.

وأضاف بيلجيتش: “لن تسمح تركيا أبدًا لأي دولة أو شركة أو سفينة أجنبية بالقيام بأنشطة التنقيب عن الهيدروكربونات في ولايتنا القضائية البحرية دون إذن، كما كان من قبل، وستواصل الدفاع بحزم عن حقوق بلدنا والجمهورية التركية لشمال قبرص”.

وهناك خلاف بين تركيا واليونان على الجرف القاري التركي في شرق المتوسط، وتقول تركيا إنها تحمي حقوق القبارصة الأتراك في شمال شبه جزيرة قبرص المقسمة.