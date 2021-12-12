أنقرة (زمان التركية) – قالت وكالة “بلومبرج” إنه إذا تصاعد العنف في شرق أوكرانيا، فإن تركيا لن تواجه روسيا، ولن تقف ضدها.

وقالت الوكالة، نقلا عن مسؤول تركي كبير لم تذكر اسمه، إنه على الرغم من أن تركيا دولة في حلف شمال الأطلسي ورغم زيادة تعاونها العسكري الفني مع أوكرانيا، فإنها لن تدخل في صراع مع روسيا في كييف، لأن ذلك ليس في مصلحتها.

وأكد المسؤول التركي الكبير، الذي قيل إنه على دراية بالسياسة الخارجية، لوكالة بلومبرج أن “تركيا لا تنسق خطواتها مع واشنطن في أوكرانيا، وأنها تعمل بشكل مستقل للدفاع عن مصالحها”.

وزادت الحكومة الأوكرانية مؤخرًا من حشدها العسكري على خط الاتصال مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك غير المعترف بها، والتي أعلنت من جانب واحد استقلالها في شرق البلاد.

وأدت الزيادة في عدد القوات التي نشرتها روسيا على الحدود الأوكرانية ضد هذا الحشد العسكري لكييف إلى اعتبار الدول الغربية أن “روسيا تستعد للحرب”.

وينفي الكرملين هذه المزاعم ويؤكد أن انتشار قواته من مكان إلى آخر داخل حدود البلاد لا ينبغي أن يقلق أحدا.

كما تدعو روسيا الدول الغربية إلى خفض دعمها العسكري لأوكرانيا. وطلب الكرملين ضمانات أمنية، تشمل سحب الوعود لأوكرانيا بأنها ستصبح عضوًا في الناتو في المستقبل.

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال قبل لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع تم عبر الاتصال المرئي إن الولايات المتحدة لن تتدخل عسكريا إذا تطور الأمر للمواجهة المباشرة بين أوكرانيا وروسيا.