أنقرة (زمان التركية) – أعلنت السلطات الصحية في تركيا، رصد 6 إصابات بمتحور أوميكرون، في أول إعلان رسمي عن تسجيل إصابات بمتحور أوميكرون في البلاد.

وخلال تصريحات للصحفيين بالبرلمان أوضح وزير الصحة التركي، فخر الدين كوج، اأن من بين هذه الإصابات 5 في إزمير وإصابة واحدة في إسطنبول.

وأكد كوجا أن الإصابات الستة تعاني من أعراض خفيفة وليست بحاجة إلى دخول المستشفى.

يُذكر أن علماء من جنوب أفريقيا أعلنوا قبل نحو ثلاثة أسابيع اكتشاف سلالة جديدة من كوفيد-19 تخترق الحصانة التي تمنحها لقاحات كورونا. وسرعان ما بادرت عدد من الدول بإيقاف رحلاتها مع جنوب أفريقيا في محاولة لمنع تفشي المتحور، الذي أطلق عليه لاحقا أوميكرون، داخل أراضيهم غير أن انتشار المتحور خلال فترة قصيرة حول العالم أثار مخاوف المنظمات الصحية من أن يصبح السلالة المهيمنة حول العالم.

ومؤخرا نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية مقالا زعمت خلاله أن جنوب أفريقيا قد لا تكون هي بؤرة انتشار المتحور بل مدينة نيويورك الأمريكية.

وذكرت الصحيفة في خبرها أن المتحور كان ينتشر بشكل كبير فى مدينة نيويورك والولايات المتحدة في الوقت الذي لم يكن فيه المتحور يحمل اسما بعد وان العينات، التي تم جمعها ضمن مجموعة من الاختبارات وظهرت فيها طفرات المتحور، كانت تضم عينة لأحد الأشخاص المشاركين في فعالية أفلام الرسوم المتحركة اليابانية المعروفة باسم “أنمى” التي احتضنتها الولايات المتحدة خلال الفترة بين التاسع عشر والحادي والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بحضور نحو 52 ألف شخص من حول العالم.

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