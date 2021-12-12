أنقرة (زمان التركية) – صدر تعليق مثير من مدير مؤسسة ماك للدراسات واستطلاعات الرأي في تركيا، محمد علي كولات، بشأن تراجع أصوات حزب العدالة والتنمية الحاكم خلال الآونة الأخيرة.

وتعكس استطلاعات الرأي، تراجعا مستمرا في تأييد حزب العدالة والتنمية الحاكم، عقب أزمة أسعار الصرف والزيادات المتعاقبة بأسعار السلع والخدمات.

ويرى محمد علي كولات أن هذه الموجة الكبيرة ستغير السلطة الحاكمة.

وفي هذا الصدد نشر كولات تغريدة أكد خلالها أن الحزب بات على أعتاب تراجع حاد في الأصوات المؤيدة له، قائلا: “اتصل بي أحد الصحفيين وسألني عن رأي بشأن موجة التراجع الكبيرة في أصوات الحزب فأخبرته أن هذا الأمر كان في السابق. فدهش وسألني كيف هذا وأنت تتحدث عن موجة التراجع الكبيرة منذ 5-6 شهر. أخبرته أن الموجة الكبيرة انتهت وأن التراجع في أصوات الحزب على أعتاب موجة تسونامي”.

وحظيت تغريدة كولات بالمئات من المشاركات وآلاف الإعجابات.