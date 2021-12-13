أنقرة (زمان التركية) – بدأ المواطنون الأذربيجانيون في القدوم إلى تركيا للتسوق، بعدما أصبح “المانات” قيمته أكثر من الليرة التركية.

أدى انخفاض القيمة القياسي في الليرة إلى جعل المانات الأذربيجاني أكثر قيمة، وبعدما كان يبلغ 5.88 ليرة تركية في 12 نوفمبر، ارتفع بنسبة 49 في المائة ووصل اليوم إلى 8.16 ليرة تركية.

وتجاوز سعر صرف الدولار في تركيا اليوم الاثنين 14 ليرة، وسجل اليورو أكثر من 16 ليرة لأول مرة.

ونتيجة لذلك، تزايد وجود الأذربيجانيون، في مدينة إغدير التركية من أجل التسوق.

يأتي الأذربيجانية إلى إغدير ويعودون إلى بلدانهم بعد التسوق بثمن بخس.

يقول التجار من إغدير إنهم سعداء بإحياء التسوق، لكن في الوقت نفسه يشتكي المواطنون الأتراك من ارتفاع أسعار الملابس.

