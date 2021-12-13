أنقرة (زمان التركية) – فاز فريق بشكتاش التركي على نظيره قيصري سبور، في مباراة شهدت تسجيل 6 أهداف.

المباراة عقدت ضمن فاعليات الأسبوع الـ16 من الدوري التركي الممتاز.

فاز بشكتاش على نظيره قيصري سبور بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وسجل أهداف بشكتاش الأربعة، سايل لارين في الدقيقة 45، ميتشي باتشواي في الدقائق 84، 89، جوفين يالشين في الدقيقة 96.

أما هدفي قيصري سبور فسجلهما مامي بابا تيام في الدقائق 71، 38.

وبهذه النتيجة احتل بشكتاش المركز السابع في جدول الدوري التركي، بإجمالي 24 نقطة.

أما قيصري سبور فيأتي في المركز 14 بإجمالي 19 نقطة.