أنقرة (زمان التركية) – انتقد نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، أحمد أكين، الزيادات المتعاقبة في أسعار السلع والخدمات بتركيا في ظل ارتفاع معدلات التضخم والتراجع الحاد في قيمة الليرة.

وذكر أكين في تصريحات أن المواطن يتحمل داخل الأسواق والمحال التجارية تكلفة السياسات الاقتصادية الخاطئة للحكومة.

وأوضح أكين أن هذا العام شهد زيادات متعاقبة في أسعار السلع الغذائية الأساسية بأسرها وأن أسعار السلع في المحال التجارية باتت تتغير بشكل يومي.

أضاف قائلا: “في الأول من يناير/ كانون الثاني هذا العام كان سعر أسطوانة الغاز زنة 12 كيلوجرام يبلغ 120 ليرة، غير أنه اعتبارا من الأول من ديسمبر/ كانون الأول؛ الجاري ارتفع سعرها إلى 215 ليرة و50 قرشا ما يعكس زيادة تجاوزت 80 في المئة”.

هذا وذكر أكين أن الإحصاءات الرسمية تشير إلى معدلات تضخم حوالي 20 في المئة، قائلا: “إن كانت معدلات التضخم 20 في المئة فلما هذه الزيادة الكبيرة في أسعار أسطوانة الغاز؟ فاتورة الكهرباء أيضا شهدت زيادات متعاقبة خلال العام الجاري”.