أنقرة (زمان التركية) – كشفت نتائج أحدث استطلاع للرأي أجرته مؤسسة ORC للدارسات واستطلاعات الرأي عن تجاوز ثلاثة أحزاب فقط للحد الأدنى لدخول البرلمان الذي يبلغ 10 في المئة.

وخلال استطلاع الرأي المشار إليه حصد تحالف الجمهور الحاكم 39.1 في المئة من الأصوات، بينما حصل تحالف الشعب المعارض على 41.4 في المئة من الأصوات.

المؤسسة المقربة للحزب الحاكم في تركيا أجرت الاستطلاع خلال الفترة بين الثالث والتاسع من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وتضمن استطلاع الرأي سؤال المشاركين عن الحزب السياسي الذي سيصوتون له في حال انعقاد انتخابات.

وجاءت النتائج على النحو التالي:

– حزب العدالة والتنمية: 30.3 في المئة

– حزب الشعب الجمهوري: 25.5 في المئة

– حزب الخير: 15.9 في المئة

– حزب الحركة القومية: 8.8 في المئة

– حزب الشعوب الديمقراطي: 8.1 في المئة

– حزب الديمقراطية والتقدم: 3.3 في المئة

– حزب المستقبل: 3 في المئة

– حزب السعادة: 1.4 في المئة

– حزب التغيير: 1.2 في المئة

– حزب الوطن: 1 في المئة

– حزب الرفاهية من جديد: 0.5 في المئة

– حزب الاتحاد الكبير: 0.4 في المئة

– الحزب الديمقراطي: 0.3 في المئة

– حزب العمال التركي: 0.2 في المئة