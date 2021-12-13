أنقرة (زمان التركية) – قال الخبير الاقتصادي التركي، إبراهيم قافاجي، إنه على الرغم من أن تركيا تقترب حاليًا من الأرجنتين في الوضع الاقتصادي، فإن الخطوة التالية ستكون فنزويلا.

منتقدا تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، التي أعلن خلالها عن خوض حرب تحرير اقتصادي، تساءل قافاجي عن السبب وراء انتظار الحكومة 19 عاما لشن حرب تحرير اقتصادية، مؤكدا أن هناك الكثير من الاسئلة ولكن لا توجد اجابات على الاطلاق.

وتابع قافاجي: “إذا أعدنا ضبط أسعار الفائدة في الدولة، فسيكون المبلغ الإجمالي 550 مليار ليرة على الأكثر. ومع ذلك، فإن تكلفة زيادة سعر الصرف فقط في 3 أشهر فقط هي 3.2 تريليون ليرة. في الواقع، لا يوجد جزء من

تكلفة٠ الواردات هنا. عندما يزول الواقع، يمكن توقيع هذه الأعمال العبثية بالشعارات”.

وفي إشارة إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق بعد تخفيضات البنك المركزي لأسعار الفائدة، ذكّر قافاجي أن الخزانة اقترضت بسعر فائدة 22.70 في المائة، لكن قبل خفض أسعار الفائدة، كان اقتراض الخزينة عند 17.70 في المئة في سبتمبر”.

ومبينًا أن البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة من 19.0 إلى 15.0، وبالتالي انخفضت أسعار الفائدة على الودائع من 18.14 إلى 14.99 في هذه الفترة، أكد قافاجي أنه مع ذلك، فقد انخفضت أسعار الفائدة على القروض بشكل طفيف أو آخذة في الارتفاع.