أنقرة (زمان التركية) – قالت صحيفة “الغارديان” البريطانية، إن الانخفاض الكبير في قيمة الليرة التركية قد يؤدي بتركيا إلى أزمة مالية كبيرة.

وأوضحت الصحيفة أن المخاوف من أن تركيا في طريقها إلى أزمة مالية واسعة النطاق، زادت بعد أن هوت الليرة إلى مستويات منخفضة جديدة مقابل الدولار الأمريكي.

وذكرت الصحيفة أنه كان على البنك المركزي التدخل في السوق بعد أن اقترب الدولار من 15 ليرة تركية اليوم.

وأضافت الصحيفة: “تم تخفيض أسعار الفائدة الرسمية من 19٪ إلى 15٪ منذ سبتمبر، وتستعد الأسواق لخفض نقطة مئوية أخرى من قبل البنك المركزي يوم الخميس. قال بعض المحللين إن انخفاض الليرة والتهديد بخفض تصنيف الليرة من قبل وكالة التصنيف ستاندرد آند بورز قد يجبران الحكومة على اتخاذ نهج أكثر حذرا”.

وتابعت الصحيفة: “على الرغم من تعافي الليرة جزئيًا مقابل الدولار بتدخل البنك المركزي، حذر المحللون من أن شراء الليرة في الأسواق المالية من المرجح أن يوفر فترة راحة مؤقتة”.

وأكدت الصحيفة أن الاستقرار النسبي لليرة التركية الأسبوع الماضي، كان مصطنعًا وغير مستدام، مشيرة إلى أنه من المرجح أن تفشل محاولات البنك المركزي لتحقيق الاستقرار في الليرة من خلال التدخلات.