أنقرة (زمان التركية) – قضت السلطات في تركيا بوضع عدد من الصحفيين المستقلين الذين يعدون تقاريرًا إعلامية من الشارع، قيد المراقبة القضائية ومنعهم من مغادرة البلاد.

وكانت السلطات اعتقلت قبل يومين الصحفي حسن كوسكوي، الذي يعد تقارير إعلامية من الشارع ويبثها عبر قناته Kendine Muhabir على موقع يوتيوب، وعارف كوجابيك مالك قناة Ilave TV ومحمد كويونجو مراسل قناة Sade Vatandaş على موقع يوتيوب.

جاءت حملة الاعتقالات بعد ساعات من وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وسائل التواصل الاجتماعي بأنها تهديد للديمقراطية، في ظل سيطرة شبه كاملة على وسائل الإعلام التقليدية.

وعبر حسابه على تويتر نشر المحامي وعضو اللجنة التأديبية بحزب الخير، عمرو فاروق داغ، تغريدة أعلن خلالها وضع الناشطين الثلاثة، الذين باتوا حديث مواقع التواصل الاجتماعي بتقاريرهم التي يعدونها من الشارع، قيد الإقامة الجبرية ومنعهم من السفر خارج تركيا.

وذكر داغ في تغريدته أن النيابة العامة أحالت كوسكوي وكوجابيك وكويونجو إلى محكمة الصلح والجزاء مع المطالبة بإخضاع الثلاثة للإقامة الجبرية بالمنزل قائلا: “وبالفعل قضت المحكمة بإخضاع الثلاثة للإقامة الجبرية بالمنزل مع حرمانهم من مغادرة البلاد”.

ووصف معهد الصحافة الدولي خطوة اعتقال الصحفيين المستقلين بأنها حملة جديدة على الحريات الإعلامية في تركيا.