أنقرة (زمان التركية) – أصدرت السلطات قرارات اعتقال بحق 102 من بينهم 38 موظف بالقطاع الخاص و64 عسكريا سبق فصلهم تعسفيًا من عملهم.

وعلى خلفية القرارات الصادرة عن مكتب النائب العام في أنقرة، شنت قوات الأمن التركية مداهمات متزامنة في 43 ولاية.

وتبين أن قرارات الاعتقال صدرت استنادًا إلى تهمة الانتماء لحركة الخدمة.

يذكر أنه منذ محاولة الانقلاب منتصف 2016، أطلقت تركيا حملة “تطهير” شملت كافة القطاعات العامة وأسفرت عن اعتقال نحو 80 ألف شخص في انتظار المحاكمة، وعُزل أو أوقف تعسفيًا عن العمل حوالي 150 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة وغيرهم.

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