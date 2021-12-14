(زمان التركية )-قالت هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية (كان) إن ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قبل دعوة رئيس الوزراء نفتالي بينيت لزيارة البلاد.

وأشير إلى أن بينيت كلف فريقه بالبدء في العمل على الزيارة، ولم يتم الإفصاح عن أي معلومات حول موعد الزيارة حتى الآن.

قام رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، بزيارة لدولة الإمارات العربية المتحدة يوم الأحد بدعوة من بن زايد.

وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن اللقاء الشخصي تم التأكيد فيه على تعزيز السلام وإقامة علاقات اقتصادية بين البلدين.

وأشار البيان المشترك وفق وكالة الأنباء الإماراتية (وام) إلى أن البلدين عازمان على إنشاء صناديق مشتركة لدعم العديد من مجالات التعاون، من أجل تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية.

بالإضافة إلى مجلس الأعمال المشترك، سيعمل الصندوق على إيجاد حلول لتحديات تغير المناخ والتصحر والطاقة النظيفة وزراعة المستقبل، وتوجيه العقول الاقتصادية والتكنولوجية الرائدة في البلدين إلى هذه المجالات.

وقعت إسرائيل والإمارات اتفاقا لتطبيع العلاقات، في حفل أقيم في البيت الأبيض بتاريخ 15 سبتمبر 2020.