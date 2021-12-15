أنقرة (زمان التركية) – طالب البرلماني التركي المعارض عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، زينال أوزان الرئيس رجب طيب أردوغان، بإبعاد يديه ولسانه عن العلويين.

وقال أوزان إن الرئيس أردوغان، قام بتشويه سمعة المؤسسات العلوية في أوروبا، مشيرا إلى أن “الادعاء بأن المؤسسات العلوية في تركيا تلقت 30 مليون يورو كذبة كذبة كاملة”.

وأوضح أوزان أن ميزانية حكومة أردوغان المخصصة للمؤسسات العلوية في 4 سنوات 596 ألف و117 يورو فقط، في حين أن الميزانية المخصصة إلى مشاريع الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية و4 منظمات أخرى هي 7 مليون 645 ألف 221 يورو.

وأضاف أوزان: “سجلك يا أردوغان مع العلويين من الماضي إلى الحاضر سيء. أصبحت عمدة بلدية إسطنبول، وبعد أسبوع، حاولت تدمير مركز إيماني عمره 500 عاما. لو لم يقاوم الناس، لكان مثل هذا المحفل التاريخي، الذي له أهمية كبيرة بالنسبة للعلويين اليوم، قد اختفى”.

وقال البرلمانيي عن الحزب الكردي إن “العلوية هي المساواة بين الرجل والمرأة، وهي الموافقة والتسامح وعدم إغراء الأحقاد والبغضاء، والوقوف بجانب السلام، وعدم تناول لدغات الحرام، والمساواة”.

وفي نهاية تصريحاته، طالب أوزان، الرئيس أردوغان بإبعاد يديه ولسانه عن العلويين والأكراد والأرمن واليزيديين والنساء والعمال.