أنقرة (زمان التركية) – لفت أوغور قالقان، عضو مجلس بلدية “شاهين بي” بولاية غازي عنتاب، الأنظار إلى انعكاس تراجع قيمة الليرة على أسعار السلع، وقال إنه تم البدء في بيع “نصف سميت” في المدارس التركية بسبب الغلاء.

أدت الزيادات التي أعقبت الانخفاض التاريخي لقيمة الليرة التركية إلى انخفاض كبير في القوة الشرائية للمواطنين.

وعبر تدونية على تويتر، قال قالقان إنه بدأ بيع “نصف السميت” في مدارس مدينة غازي عنتاب التركية. وأضاف قالقان: “قريبا، سيبدأ تطبيق بيع نصف الخبز في العديد من الأماكن في الدولة”.

CHP'li Şahinbey Belediye Meclisi üyesi Uğur Kalkan: Burası Gaziantep'te bir okulun kantini. Yarım simit uygulaması maalesef başladı pic.twitter.com/BEJWZjBA10 — Yol TV (@YolTV) December 14, 2021

وكان سعر السميت ارتفع عقب ارتفاع سعر الطحين وزيادة ثمن رغيف الخبز، وسجل في مدينة إسطنبول 3.5 ليرة تركية بعد أن كان سعره 2.5 ليرة تركية.

وأوضح رئيس غرفة التجار والحرفيين في إسطنبول، شعبان أوزدمير، أن سبب الارتفاع هو زيادة أسعار المواد الخام بنسبة 300% بعد ارتفاع سعر الدولار.

وذكر رئيس الغرفة أنه لم يبق شيء لم يرتفع سعره بداية من الكهرباء والغاز الطبيعي والدقيق والسمسم ودبس السكر والزيت والجبن، وكل هذه المواد تدخل في صناعة السميت.

وكان لارتفاع سعر الدقيق دور في زيادة ثمن المخبوزات في تركيا. قبل ثلاثة أشهر كان سعر جوال الدقيق زنة 50 كيلوجرام يتراوح بين 150 و160 ليرة غير أنه ارتفع خلال فترة قصيرة إلى 350 ليرة.