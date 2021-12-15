أنقرة (زمان التركية) – أعلنت لجنة حقوقية في تركيا أنه تم التحقيق مع 211 ألف و523 شخصا بسبب قضايا حرية الرأي، خلال فترة حكم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

نشرت لجنة حقوق الإنسان للمحامين من أجل العدالة، تقريرا بعنوان “حرية التعبير في تركيا في عهد رجب طيب أردوغان”. وبحسب التقرير، بين عامي 2014 و2020، تم التحقيق مع 211 ألفًا و 523 شخصًا في نطاق حقوقهم في حرية الفكر والتعبير.

ولفت التقرير الانتباه إلى أن التحقيقات في إهانة الرئيس زادت 35 مرة بين عامي 2015 و 2017 مقارنة بعام 2012-2014.

كما ورد أنه تم اعتقال مئات الأشخاص بتهمة إهانة الرئيس حتى الآن.

وأشار التقرير إلى أن عدد القرارات المتعلقة بالانتهاكات التي نظرتها المحكمة الدستورية في نطاق حرية التعبير، بلغ 1480 بين عامي 2014 و 2020. بينما كان هذا الرقم 8 في عام 2014، فقد ارتفع 76 مرة في عام 2020 إلى 605.

واليوم قال بيان صادر عن المجلس الأوروبي إن تركيا تركيا الابتعاد أكثر عن الاتحاد الأوروبي وتتقلص فرصها في مفاوضات الانضمام.

وجاء في بيان بعد الاجتماع الأخير للمجلس الأوروبي لهذا العام أن هناك “مخاوف بشأن الديمقراطية وسيادة القانون والحقوق الأساسية في البلاد، بما في ذلك مدى حرية التعبير.. والافتقار المنهجي لاستقلال القضاء”.