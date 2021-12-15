أنقرة (زمان التركية) – زعم نائب رئيس حزب المستقبل التركي المعارض، سلجوق أوزداغ، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وشريكه السياسي رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهشالي، قررا عقد انتخابات مفاجئة.

وخلال مشاركته في برنامج تلفزيوني ذكر أوزداغ أن الأشهر الماضية شهدت اجتماعا لأردوغان وبهشالي تقرر خلاله عقد انتخابات في في 19 يونيو/ حزيران القادم، وأضاف قائلا: “توقعات وما بلغ مسامعي يشير إلى أنها ستكون انتخابات مفاجئة”.

جدير بالذكر أن أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا ويدعى مصطفى سلانيك نشر الشهر الماضي تغريدة زعم خلالها أن التاسع عشر من يونيو/ حزيران سيكةن موعدا لعقد انتخابات مبكرة، مفيدا أن هذه المعلومة مؤكدة وسيتم إعلانها للرأي العام خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن مطالبة الأحزاب المعارضة بعقد انتخابات مبكرة في تركيا تزداد بشدة هذه الأيام، لكن الرئيس أردوغان يصر علنا على رفض ذلك بشدة.