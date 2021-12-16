أنقرة (زمان التركية) – أعلن أهالي مدينة ريزي، وهي مسقط رأس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنهم سيصوتون لمن ينقذهم من الحكومة.

نشرت صحيفة وول ستريت جورنال، وهي إحدى الصحف الرائدة في الولايات المتحدة، تحليلاً شاملاً حللت فيه الانخفاض الأخير في قيمة الليرة التركية وتأثيره على الدعم المقدم إلى الرئيس أردوغان.

وتضمن التحليل آراء أهالي ريزي الذين يعتبرون من أكبر داعمي الحزب الحاكم بواقع أن المدينة مسقط رأس الرئيس أردوغان.

وجاء في التحليل، الذي يحمل عنوان “مع انخفاض الليرة التركية، وصول الدعم لأردوغان إلى الحضيض حتى في مسقط رأسه”، أن أهالي ريزي يشكون في قيادة ابن المدينة في إدارة الأزمة الاقتصادية.

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وقال منتجو ريزي، الذين تمت استشارة آرائهم في التحليل، “نحن في قاع البئر. ليس لدينا قوة شرائية. زادت تكاليف الأسمدة بنسبة 33 في المائة هذا العام وتضاعفت تكاليف العمالة. سنصوت لمن ينقذنا من هذه الحكومة”.

وتابعت الصحيفة: “لقد أثارت الأزمة غضب الأتراك من الطبقة الوسطى والفقيرة، الذين كانوا قاعدة حزب أردوغان لما يقرب من 20 عامًا، لكنهم ينقلبون عليه الآن، وفقًا لاستطلاعات الرأي”.

وأكد التحليل أن انهيار العملة ضرب ريزي بشكل خاص، وأدى ارتفاع تكاليف الأسمدة والمواد الخام إلى تقويض زراعة الشاي، وهو المنتج الرئيسي للمنطقة وشريان الحياة لاقتصادها.

وأشار التحليل إلى أن مراقبين سياسيين يقولون إن حزب أردوغان بدأ يفقد الدعم الشعبي، حتى في مدينة تتباهى بعلاقاتها بأردوغان.