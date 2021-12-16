أنقرة (زمان التركية) – أعلنت إدراة المجمعات السكنية التركية “توكي”، إلغائها مناقصة بناء مشروعين سكنيين إضافيين حول قناة إسطنبول، ولم يبق بعد القرار أي مشروع سكني على الطريق.

واتخذت إدارة توكي قرار إلغاء عطاءات المنطقتين الأولى والثانية لمشروع قناة إسطنبول في 13 ديسمبر، وقالت إن سبب الإلغاء هو”تغيير منطقة المشروع”.

وعقدت مناقصة المنطقة الأولى التي ألغيت في 6 أكتوبر لبتّ القرار في 540 وحدة سكنية و8 محلات تجارية، في حين طرحت مناقصة المنطقة الثانية لعدد 485 وحدة سكنية في 7 أكتوبر.

ومع قرارات الإلغاء الأخيرة، ألغت توكي أيضًا المناقصات الخمس التي فتحتها بحق ما مجموعه 3 آلاف و100 منزل كان من المتوقع بناؤها على طريق القناة.

وعلق نادر أتامان، عضو مجلس بلدية إسطنبول التابع لحزب الشعب الجمهوري، إن الحكومة هي من قدمت العطاءات، ولكنها لم تستطع وضع الخطط وتنفيذ المناقصات، مشيرا إلى أن مشروع قناة إسطنبول أصبح كذبة إسطنبول، على حد وصفه.

يذكر أن زعيم حزب الشعب الجمهوري كان قد أعلن في وقت سابق أنه لن يدفع للشركات التي ستدخل مناقصة قناة إسطنبول عند وصوله إلى السلطة، ورد الرئيس رجب طيب أردوغان بقوله: “سيأخذون هذه الأموال منك عبر التحكيم الدولي”.