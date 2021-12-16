أنقرة (زمان التركية) – أفاد نائب حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض عن مدينة أوشاك، أوزكان ياليم، أن السلطات الروسية أوقفت استيراد 6 منتجات تركية بشكل مؤقت بعدما رصدت بها مواد ضارة بالصحة.

وذكر ياليم أن نتائج المختبرات التي أجرتها وحدة حماية المستهلك الروسية كشفت عن وجود مواد ضارة للصحة في بعض المنتجات التركية، مما دفع السلطات الروسية إلى إيقاف استيراد البرتقال والليمون والرمان والفلفل الأخضر والعنب من تركيا، مفيدا أن اتحاد المصدرين الأتراك تلقى منشورا بهذا الصدد.

جدير بالذكر أن حصة تركيا من واردات روسيا من الطماطم ارتفعت من 250 ألف طن إلى 300 ألف طن بموجب مرسوم صادر عن وزارة الزراعة الروسية في مايو الماضي.

وبدأت السلطات الروسية في تفعيل هذا الحظر على المنتجات الواردة من تركيا خلال السنوات التالية لأزمة المقاتلة الروسية التي أسقطتها تركيا على الحدود مع سوريا.

وفي عام 2019 حظرت السلطات الروسية العديد من المنتجات المختلفة الواردة من تركيا بسبب رصد آفات زراعية بها، فعلى سبيل المثال في عام 2019 حظرت وكالة الرقابة على المنتجات الغذائية في روسيا دخول 20.8 طن من الفراولة الواردة من تركيا بسبب رصد آفات زراعية خطيرة بها وقامت بإعادة الشحنة إلى تركيا مرة أخرى.

وخلال العام عينه وللسبب نفسه، أعادت السلطات الروسية 124 طنا من الطماطم التركية إلى تركيا مرة أخرى.