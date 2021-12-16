أنقرة (زمان التركية) – وجه أرطغرل جوناي، الذي تولى منصب وزير الثقافة والسياحة في تركيا خلال الفترة بين عامي 2007 و2013، دعوة إلى حزبه القديم العدالة والتنمية.

عبر حسابه بموقع تويتر، نشر جوناي تغريدة أوضح خلالها أن ما تعاني منه تركيا ليس أزمة اقتصادية بل هو الظلم والبذخ والفساد وانعدام الكفاءة.

وأفاد جوناي في تغريدته أن تجاوز تركيا للوضع الراهن ليس مستحيلا قائلا: “إقرار العدل والجدارة والتواضع والادخار والمؤسساتية والشفافية كافٍ لتجاوز الوضع القائم بالبلاد”.

يذكر أن أردوغان كان نقل أرطغرل جوناي ذي التوجه الليبرالي إلى صفوف حزبه من حزب الشعب الجمهوري من أجل إقناع الديمقراطيين والليبراليين بأنه تخلى عن مشروع “الإسلام السياسي” الذي نهجه شيخه نجم الدين أربكان، أبو الإسلام السياسي في تركيا.

إلا أن جوناي أعلن استقالته من حزبه اعتراضًا على تدخلات أردوغان في عمل القضاء من أجل التستر على فضائح الفساد والرشوة في 2013 حيث تورط فيها أبناء وزراء ورجال أعمال مقربون للحكومة.