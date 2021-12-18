واشنطن (زمان التركية) – جددت الولايات المتحدة مرة أخرى أن ما سماه النظام التركي بقيادة رجب طيب أردوغان “منظمة فتح الله كولن” ليست منظمة إرهابية في الولايات المتحدة.

جاء ذلك في تقرير أصدرته الخارجية الأمريكية الخميس حول الإرهاب والمنظمات الإرهابية حول العالم.

أكد التقرير الأمريكي أن الحكومة التركية تواصل احتجاز واعتقال المواطنين الأتراك والمواطنين الأجانب المقيمين في تركيا، بما في ذلك الموظفين المعينين محليًا في البعثات الأمريكية إلى تركيا، بسبب صلات مزعومة تتعلق بالإرهاب، وغالبًا على أساس أدلة ضئيلة ومراعاة الحد الأدنى من الإجراءات القانونية.

وأشار تقرير الخارجية الأمريكية عن الإرهاب لعام 2020 إلى أن الحكومة التركية استمرت في فصل الموظفين العسكريين والأمنيين والمدنيين من المناصب العامة في عام 2020.

وتابع التقرير: “منذ محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، قامت الحكومة بفصل أو تعليق الوظيفة العامة لأكثر من 125000 موظف مدني من المناصب العامة، واعتقلت أكثر من 96000 مواطن، وأغلقت أكثر من 1500 منظمة غير حكومية بسبب صلات مزعومة بـ”منظمة فتح الله كولن”.