أنقرة (زمان التركية) – اعتبر رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو، أن تحسن الوضع الاقتصادي في تركيا مرتبط بإجراء انتخابات مبكرة.

تصريحات كيليتشدار أوغلو زعيم المعارضة في تركيا، جاءت خلال مشاركته في برنامج على قناة “هالق تي في”.

كيليتشدار أوغلو قال إن تركيا الآن تعيش أوقاتا عصيبة، وتواجه الحكومة فشلًا في أجهزة متعددة، أضاف قلائلا “حكومة القصر عبارة عن ساق مصاب بالغرغرينا، إذا تم قطعها ستبقى تركيا على قيد الحياة”.

وأضاف زعيم المعارضة: “هذا ليس وقت الصمت، يجب على الجميع التحدث. يجب على الجميع أن يقول إن هذا الاتجاه غير صحيح .. كل مواطن، كل منتج، كل سترة في مثل هذا الوضع عليها مسؤولية”.

وتابع كيليتشدار أوغلو: “أولئك الذين يحبون وطنهم لا يمكنهم ولا يجب عليهم أن يصمتوا بعد الآن. هذا القصر وأصدقاؤه لا قلب لهم. لن نصمت أبدًا حتى يتم وضع صندوق الاقتراع أمامنا. كل المواطنين معا يجب أن يطالبوا بإجراء الانتخابات”.

في السياق ذاته، دعا الزعيم الكردي المعتقل صلاح الدين دميرطاش، إلى إجراء انتخابات مبكرة في تركيا قبل الانهيار الكامل للبلاد.

عبر تويتر قال صلاح الدين دميرطاش، المعتقل منذ 4 نوفمبر 2016، إنه لا شيء غير الانتخابات يمكنه حل الأزمة التي سببها النظام الوحشي المسمى نظام الحكم الرئاسي. وفق تعبيره. وأوضح ديمرطاش أن المشكلة الرئيسية في تركيا هي أزمة الثقة والقانون، فلا يمكن لرفع الحد الأدنى للأجور أن يغلق الثقب الأسود الذي فتح.

وتتزايد مطالب المعارضة بإجراء انتخابات مبكرة، فيما يرفض أردوغان ويصر على إجراءها بموعدها عام 2023، في ظل تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية الحاكم.