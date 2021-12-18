أنقرة (زمان التركية) – تبين أن شركة “أسلسان” الدفاعية التركية البارزة، تقدمت بطلب إلى مكتب العلامات التجارية وبراءات الاختراع التركي وسجلت العلامة التجارية “Aselsan QATAR”.

وقدم البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، محمود تنال، استجوابا في البرلمان حول هذا الموضوع، موجها إلى وزير الدفاع الوطني خلوصي أكار.

وفي الاستجواب، سأل تنال عما إذا كانت الادعاءات القائلة بأن شركة أسيلسان قد سجلت علامة تجارية من مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية التركي من أجل العمل في دولة قطر صحيحة أم لا.

طلب تنال إيضاحا حول إذا كانت هناك شركات أنشأتها أسلسان للعمل في قطر، أو ما إذا كانت هناك شركات ذات كيان قانوني منفصل تمتلك فيها أسيلسان أسهما مشتركة، متابعا: “إذا كان هناك، ما هو اسم الشركة / الشركات المعنية؟ ما هي الأنشطة التي تم تأسيسها؟ ما هي نسبة حصة شركة أسيلسان في الشركة / الشركات ذات الصلة؟ “.

كما أعرب محمود تنال من حزب الشعب الجمهوري عن مخاوفه بشأن أمن وخصوصية صناعة الدفاع، والشركات العاملة في صناعة الدفاع والمنتجات التي تنتجها هذه الشركات، وأمن الأسرار التجارية في الاستجواب.

أثارت هذه المعلومات ردو فعل في تركيا، وقال حساب نبض تركيا الذي يتابع المشهد التركي وينشر تغريدات باللغتين العربية والتركية، “إن لم يكن هناك أي سبب آخر لمحاكمة أردوغان بتهمة الخيانة الوطنية فإن بيعه هذه الشركة لـ قطر سيكفي لذلك”.