(زمان التركية) – فقد 75 شخص على الأقل حياتهم جراء إعصار راي، الذي ضرب الأجزاء الوسطى والجنوبية الشرقية من الفلبين.

ووفق تقرير لشبكة (بي بي سي)، تسبب الإعصار، الذي وصلت سرعته إلى 195 كيلومترا في الساعة، في انقطاع التيار الكهربائي ودمار خطير في العديد من المناطق.

صرح آرثر ياب، حاكم مدينة بوهول، الواقعة في وسط الفلبين والأكثر تضررًا من الكارثة، أن 49 شخصًا لقوا حتفهم في الكارثة وفقد 10 أشخاص.

ووجه ياب العُمد داخل الحدود الإدارية للمحافظة بدعم جهود الإغاثة الطارئة وتلبية الاحتياجات العاجلة للمواطنين مثل الغذاء والماء.

تسببت الأمطار الغزيرة والعاصفة التي سببها الإعصار في تساقط الأشجار والفيضانات وألحقت أضرارًا بالمنازل والطرق في العديد من القرى.

تضرر 780 ألف شخص جراء الكارثة

تضرر ما يقرب من 780 ألف شخص من جراء الكارثة، وتم إجلاء 300 ألف قروي واحتموا إلى مناطق آمنة.

أرسل الجيش الفلبيني قوات إلى المنطقة لدعم المساعدات الطارئة وجهود البحث والإنقاذ. أعلن الرئيس رودريغو دوتيرتي، أنه سيتم تقديم 40 مليون دولار كمساعدة.

في الفلبين، يحدث ما معدله 20 عاصفة وأعاصير كل عام. تسبب إعصار هايان، المعروف بأنه أعنف إعصار ضرب البلاد، في مصر 6000 شخص في عام 2013 وكان هناك دمار كبير.