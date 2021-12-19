أنقرة (زمان التركية) – كشف البرلماني التركي المعارض عن حزب الشعب الجمهوري، دنيز يافوزيلماز، أن القصر الرئاسي اشترى ثلاث سيارات مرسيدس بـ5.4 مليون يورو.

تصريحات يافوزيلماز جاءت خلال خطاب في البرلمان ضمن جلسات مناقشة الميزانية.

وأوضح يافوزيلماز أن القصر الرئاسي اشترى 3 سيارات مرسيدس طراز “S-600 Guard” بقيمة 5.4 مليون يورو.

منتقدًا السياسة الاقتصادية للحكومة، قال يافوزيلماز: “لأن حزب العدالة والتنمية أدار الاقتصاد بشكل سيئ، انخفضت قيمة الليرة التركية، وارتفع الدولار واليورو، ودفعت الخزانة فرق سعر الصرف”.

وأضاف يافوزيلماز: “بحسب تقارير ديوان المحاسبة، فإن فرق النقد الأجنبي الذي دفعته المؤسسات والمؤسسات العامة مقابل القروض المستخدمة في عام 2020 بلغ 16 ملياراً و 230 مليون ليرة”.

مع إصرار أردوغان على خفض الفائدة التي تبلغ حاليا 14 بالمئة بعد أن كانت 19 بالمئة، ارتفع التضخم النقدي في تركيا إلى 21.31٪، وتراجعت قيمة الليرة بشدة أمام العملات الأجنبية إذ سجل الدولار 16.40 ليرة.

نتيجة لذلك، تتزايد مطالب المعارضة بإجراء انتخابات مبكرة، فيما يرفض أردوغان ويصر على إجراءها بموعدها عام 2023، في ظل تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية الحاكم.