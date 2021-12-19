أنقرة (زمان التركية) – قال زعيم حزب الوطن التركي، دوغو برينشاك، إنه يريد شراكة كاملة مع حزب العدالة والتنمية الحاكم، ولن يقبل القيام بدعمه فقط.

وفي برنامج تلفزيوني قال برينشاك خلال إجابته عن سؤال حول ما إن كان الحزب مستعد لدعم حزب العدالة والتنمية الحاكم إذا طلب منه ذلك، قال برينشاك: “حينها سنقول لهم إن كنتم تحملون مسؤولية حماية تركيا وإقامة الاقتصاد الإنتاجي فلا تطلبوا منا الدعم وما شابه بل دعونا ندير البلاد سويا”.

وأجاب برينشاك عن سؤال حول ما إن كان يرغب في المشاركة بالحكومة بقوله: “بالتأكيد لماذا نصبح حزب تذيّلي؟ حزب الوطن ليس حزبا تذيّليا. حزب العدالة والتنمية بحاجة لحزب الوطن، وهذه هو الهيكل الذي سينقذ حزب العدالة والتنمية إن كان حكيما. وسأقولها صراحة إنه الهيكل الذي سينقذ الحركة القومية أيضا. الحركة القومية ارتكب خطأ، فهو يتبع سياسة داعمة ولا يشارك في الحكومة”.

وحول وسبب وصفه حزب الحركة القومية حزب بأنه “تذيِّلي” قال برينشاك قال: “إن لم يكن تذيّليا فلن ينهار”.