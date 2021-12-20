أنقرة (زمان التركية) – بعد ساعات من تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول سعر الفائدة، سجل الدولار في تركيا رقما قياسيا جديدا اليوم الأحد أمام الليرة في مستهل تعاملات الأسبوع حيث ارتفع الدولار اليوم أمام الليرة بنحو 5 في المئة متجاوزا 17.40 ليرة.

كما تجاوز سعر صرف اليورو في تركيا 19 ليرة في مستهل تعاملات اليوم.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أدلى بتصريحات مساء الأحد خلال أكد خلالها على مواصلة البنك المركزي سياسة خفض سعر الفائدة، كما هاجم أردوغان منتقدي قرارات خفض الفائدة، قائلا: “لا تنتظروا مني شيئا -آخر-، فالفائدة ستواصل الانخفاض”.

يُذكر أن البنك المركزي التركي أعلن يوم الخميس الماضي خفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس. وعقب هذا القرار ارتفع الدولار أمام الليرة مسجلا 17.16 ليرة وهو ما دفع البنك المركزي إلى التدخل في سوق الصرف للمرة الخامسة وبيع نحو ملياري دولار. وعقب هذا التدخل اختتم الدولار تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 16.40 ليرة.

هل سيتدخل البنك المركزي للمرة السادسة؟

هذا وأثار ارتفاع مؤشر أسعار العملات الأجنبية أمام الليرة في مستهل تعاملات الأسبوع تساؤلات حول ما إن كان البنك المركزي سيتدخل اليوم للمرة السادسة في سعر الصرف.