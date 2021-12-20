أنقرة (زمان التركية) – أعلن بنك الاستثمار العالمي جي بي مورجن توقفه عن تقديم خدمة الوساطة في التداولات الخوارزمية لليرة التركية لعملائه.

وتعاني الليرة التركية من موجة فقدان ثقة بالأسواق العالمية بالتزامن مع فقدانها 50 في المئة من قيمتها خلال عام واحد.

سجل الدولار في تركيا رقما قياسيا جديدا اليوم الأحد أمام الليرة في مستهل تعاملات الأسبوع حيث ارتفع الدولار بنحو 5 في المئة متجاوزا 17.40 ليرة.

إعلان بنك جي بي مورجن بشأن الليرة ياتي بعد قرار بنك يو بي اس السويسري وقف إصدار تقارير بشأن الليرة التركية.

وخلال المنشور الذي أرسله بنك جي بي مورجن إلى عملائه أكدت إدارة البنك أنها لن تقبل تداولات خوارزمية جديدة لليرة التركية، مطالبة بإنهاء التداولات الخوارزمية الحالية لليرة في أقرب وقت ممكن.

وأشار البيان إلى استمرار عمليات شراء أرباح السيولة الجارية في إطار التعاملات التقليدية.

ما المقصود بالتداولات الخوارزمية؟

التداولات الخوارزمية هي أنظمة تعمل تلقائيا وترسل تعليمات إلى البورصات دون تدخل بشري بواسطة خوارزميات تعمل وفقا لمجموعة محددة من القواعد.

ويُعرف التداول الخوارزمي بأنه طريقة استثمار جديدة تنشتر بشكل سريع عالميا. وتقدم هذه الطريقة إمكانية إجراء تعاملات بإصدار تعليمات بيع أو شراء تلقائيه بناء على الاتجاهات السائدة بالأسواق المالية.