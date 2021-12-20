أنقرة (زمان التركية)- روى الدبلوماسي التركي السابق حسين كونوش، الذي كان مقربًا من رئيس الوزراء آنذاك رجب طيب أردوغان، شهادته حول أحداث تحقيقات الفساد والرشوة في ديسمبر 2013.

في برنامج “Outside View” الذي يتم بثه على YouTube، أدلى حسين كونوش بشاهدته حول أحداث يوم 17 ديسمبر 2013 وعمليات اعتقال المسؤولين في حكومة أردوغان، بسبب شبهات الفساد. كان كونوش مستشارا خاصا في وزارة الخارجية في ذلك الوقت.

ويقول كونوش: “كنا مع أردوغان طوال اليوم. لقد فوجئنا برؤية أخبار الصباح. لم يحضر أردوغان في التاسعة من صباح ذلك اليوم. وصل حوالي 11. ظهر فيما بعد. في ذلك الوقت، أعطى تعليمات إعادة ضبط النفس لقد كان متوترًا للغاية وقلقًا”.

وأوضح كونوش أن عمليات 17/25 ديسمبر لم تحدث مفاجئة. كانت الحكومة تعرف عن الفساد وغسيل الأموال.

وأشار كونوش إلى أن ديفيد كوهين، مسؤول مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية بوزارة الخزانة الأمريكية، قام بزيارة تركيا لمدة 3 سنوات متتالية. في 2011 و 2012 و 2013. وكان لهذه الزيارات غرض واحد فقط، وهو مكافحة غسل الأموال ومنع تمويل الإرهاب.

وأضاف كونوش: “كوهين حذر الحكومة بوضوح وقال لهم: انظروا، نحن نعلم ماذا تفعلون. أنتم تخترقون عقوباتنا. لديكم أنشطة غسيل أموال. نحن نعلم دور البنوك التركية في هذا الأمر”.

كما ذكر كونوش أن كوهين قدم أمام الحكومة أدلة واضحة وملموسة حول هذه المسألة.

وأكد كونوش أنه مع ذلك، فإن “الحكومة لم تلتفت إلى هذه التحذيرات، لأن المال كان حلوًا جدًا. كان لديهم عجلة مثبتة وعملت بشكل جيد للغاية. كانت جيوبهم مليئة بملايين الدولارات. لم يريدوا تركها”.