أنقرة (زمان التركية)ــ خرجت حافلة سياحية عن السيطرة وانقلبت في موقع كاليبوغازي على طريق أماسيا كوروم السريع، مما تسبب في إصابة 28 راكبا، في ظل أحوال جوية سيئة تشهدها البلاد.

السيارة التي تحمل اللوحة رقم 52 ABJ 427 بقيادة دوغان ساري، كانت متجهة من كابادوكيا إلى أماسيا.

وفقًا لوكالة الأناضول تم نقل المصابين إلى مستشفى أماسيا سابونشوغلو شريف الدين للتدريب والبحوث، ومستشفى ميشيتوزو الحكومي بواسطة سيارات الإسعاف.

قال محافظ أماسيا مصطفى ماساتلي من مستشفى جامعة أماسيا سابونشوغلو شريف الدين في تصريح للصحفيين، “انقلبت الحافلة السياحية القادمة من نوشهر حيث كانت الطرق زلقة وممطرة وفقد السائق السيطرة. وأصيب 28 شخصًا بجروح. وتم نقل 4 من الجرحى إلى ميشيتوزو. والـ 24 الآخرون. يتلقون العلاج في المستشفى الحكومي بمحافظتنا وأتمنى للمصابين الشفاء العاجل “.

كنا نمرح

Lale Gürsoy، أحد الركاب المصابين، ذكر أنهم تعرضوا لحادث في طريق العودة بعد رحلتهم في كابادوكيا، وقال “كنا نمرح ونلعب وفجأة ، بدأت السيارة تتعرج. في البداية سقطنا. ولا أتذكر ما حدث بعد ذلك”.