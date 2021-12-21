أنقرة (زمان التركية) – قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن بلاده تحاول ضمان الهدوء في البحر الأسود.

تصريحات أكار جاءت خلال اجتماع عبر الفيديو، مع رئيس الأركان العامة الجنرال ياشار غولر وقادة القوات ونائب الوزير يونس إمري كاراوسمان أوغلو وقادة الوحدات.

وأوضح وزير الدفاع أكار خلال الاجتماع، أن تركيا تسعى جاهدة من أجل أن يسود الهدوء البحر الأسود.

وأضاف الوزير التركي: “نريد أن تستمر الأنشطة في منطقة البحر الأسود وفق القانون الدولي، دون إحداث توترات بأي شكل من الأشكال، ودون التسبب في تصعيد الأحداث، في إطار الاتفاقات والقواعد التي اتفقنا عليها حتى الآن”.

وأكد خلوصي أكار أنه ينقل هذه الآراء لكل من يقابلهم، معربا عن أمله في أن يتم حل التوتر بين روسيا وأوكرانيا والتوتر بين الناتو وروسيا بأسرع ما يمكن بالطرق والوسائل السلمية، ويسود الهدوء والسلام والاستقرار.

وتابع أكار: “سنواصل القيام بكل ما يتعين علينا القيام به في هذا الصدد، حيث قدمنا ​​جميع أنواع المساهمات حتى الآن”.