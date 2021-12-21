أنقرة (زمان التركية) – زعم البرلماني التركي عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، شنل يدي يلدز، أن ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية، وغلاء الأسعار أمر لا يمثل إزعاجًا كبيرًا للمواطنين.

وزعم يدي يلدز خلال مشاركته في برنامج إذاعي أن ارتفاع سعر الصرف ناجم عن القوى الخارجية.

أضاف قائلا: “يوم السبت الماضي تفقدت نحو خمسة مقاهي ولم يشتكي أحد فيها من ارتفاع أسعار القهوة. لا أحد سعيد بارتفاع الأسعار غير أنهم ليسوا منزعجين كثيرا من الأمر. تحدثت كثيرا مع المواطنين ويبدو أن المواطنين يعون ما يحدث”.

البرلماني يدي يلدز زغم أن ارتفاع سعر الدولار أمام الليرة ناجم عن القوى الخارجية وليس بسبب سياسات الحكومة.

قال البرلماني متغافلا عن تأثير خفض الفائدة على العملة: “انظروا إلى ما يقوله قيادات الأحزاب المعارضة. لست أنا من يقول هذا بل زعيم حزب الاتحاد الكبير. زعماء الأحزاب المعارضة يجتمعون مع مسؤولين أمريكيين شهريا ويتشاورون سرا. ندرك أنهم قرروا الإطاحة بالسلطة الحالية من خلال حملة اقتصادية. لسنا نحن من نرفع سعر الدولار واليورو وأسعار الخدمات والسلع. بالتأكيد السلطة بيدنا، لكن عندما ننظر إلى الأسواق نشاهد مشكلات مختلفة. هناك جهات تقم بتخزين السلع. والسلطات تتصدى لهم جميعا”.