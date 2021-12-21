أنقرة (زمان التركية) – علق رئيس الوزراء التركي السابق، بن علي يلدريم، على فقدان الليرة التركية الكثير من قيمتها، قائلا إن الوضع لن يستمر هكذا.

يلدريم ألقى باللوم على جائحة كورونا، وقال إنه “في الوقت الحالي، لا تزال حالة عدم اليقين مستمرة في جميع أنحاء العالم بسبب فيروس كورونا”.

ودون الالتفات إلى تأثير خفض سعر الفائدة على قيمة العملة، أضاف يلدريم: “التقلبات في أسعار الصرف مستمرة في الاقتصاد في العديد من البلدان. ​​ولكن هذا لن يستمر. هناك راحة وراء كل صعوبة”.

وأكد يلدريم على أنه لا يزال أمامهم الكثير وسيواصلون العمل الجاد لإعداد أفضل مستقبل للشباب التركي.

يلديرم قال إنهم عندما وصلوا إلى السلطة، لم يكن هناك اتصال بالإنترنت واسع النطاق، ولكن الآن لديهم عشرات الآلاف من محطات الهاتف المحمول، ولديهم بنية تحتية من الألياف الضوئية بطول 50 ألف كيلومتر في الخارج.