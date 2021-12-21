أنقرة (زمان التركية) – تراجع مؤشر ثقة المستهلك في تركيا خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري مع تفاقم خسائر الليرة، إلى 68.9 في المئة وفق هيئة الإحصاء التركية.

وكان مؤشر ثقة المستهلك قد سجل 71.1 في المئة خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني ما يعكس تراجعا للمؤشر بنحو 3.1 في المئة خلال شهر واحد.

وشهد الشهر الجاري أيضا تراجع مؤشر الوضع المادي للأسرة بنحو 3.6 في المئة ليسجل 54.1 في المئة بعدما كان يبلغ 56.1 في المئة خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وسجل مؤشر توقع الوضع المادي للأسرة خلال الاثني عشر شهرا القادمة مقارنة بالاثني عشر شهر السابقة تراجعًا، حيث تراجع المؤشر خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري بنحو 5.3 في المئة ليسجل 65.2 في المئة بعدما كان يبلغ 68.9 في المئة خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني.

وتشير إحصاءات هيئة الإحصاء التركية أيضا إلى تراجع مؤشر توقعات الوضع الاقتصادي العام بنحو 2.2 في المئة خلال الشهر الجاري ليسجل 66.7 في المئة بعدما كان يبلغ 68.2 في المئة خلال الشهر الماضي.

هذا وتراجع أيضا مؤشر الاتجاه للإنفاق على السلع الاستهلاكية المعمرة خلال الاثني عشر شهرا القادمة مقارنة بالاثني عشر شهرا الماضية، إذ تراجع المؤشر بنحو 1.9 في المئة خلال الشهر الجاري مسجلا 89.6 في المئة بعدما سجل 91.4 في المئة خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم.