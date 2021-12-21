أنقرة (زمان التركية) – هاجم رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال كيليجدار أوغلو، الحكومة بسبب الأداء الاقتصادي الذي أثر على سعر صرف الليرة.

عبر تغريدة على توتير وصف كيليجدار أوغلو الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها السلطة في تركيا خلال الآونة الأخيرة بالجهل، قائلا: “على الجميع ألا يلتزموا الصمت ويعلنوا موقفهم صراحة، لأن التاريخ سيدون مؤيدي وداعمي هذا الجهل”.

وأضاف كيليجدار أوغلو أن الحديث عن كون خفض الفائدة ضرورة دينية لا يعكس دوافع أردوغان الحقيقية. قائلا: “وإلا فليتفضل ويلغي جميع الفوائد. وجميعا نعلم أنه يرتكب هذا الأمر عن عمد. لا يوجد نموذج اقتصادي ولا ما شابه”.

هذا وزعم كيليجدار أوغلو أن ما تشهده تركيا الآن له تفسير ألا وهو أن أردوغان يعلم أنه خسر السلطة ويسعى لإثارة المناوشات واستفزاز الناس قائلا: “وهذا الأمر سيسفر في النهاية عن خلو الأرفف من السلع وتجويع المواطنين”.