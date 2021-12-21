أنقرة (زمان التركية) – دافع أيهان أوغان، مستشار الرئيس، رجب طيب أردوغان، عن السياسة المالية غير المألوفة للحكومة والتي تعرضت لانتقادات كبيرة.

وعبر سلسة تغريدات على “تويتر”، أوضح أوغان أن القواعد المقبولة عمومًا للاقتصاد والعلوم السياسية، تعتبر أن الغرب هو المركز وبقية العالم مثل الآخر. إنها مبنية على أهداف إمبراطورية ونموذج للاستغلال.

وأضاف أوغان: “نحن مزقنا هذه القواعد، نحن نكتب التاريخ بالاقتصاد الوطني والسياسة الوطنية، ونؤسس لعالم جديد”.

تصريحات أوغان جاءت تعليقا على نداء جمعية الصناعيين ورجال الأعمال الأتراك (TÜSİAD) بشأن “الحاجة إلى عودة سريعة لقواعد الاقتصاد أمر واضح”.