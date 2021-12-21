أنقرة (زمان التركية) – هاجم نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الشيف التركي، نصرت جوكتشه.

الشيف نصرت الذي اكتسب شهرة عالمية بحركته “ملح الطعام”، تعرض لهجوم واسع عقب نشره صورا مع والدته، موضحا أنه يلتقى بها لأول مرة منذ عامين كاملين.

وانتقد النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، عدم لقاء نصرت بوالدته على مدار عامين، فضلا عن بساطة المنزل الذي تعيش فيه، في الوقت الذي يعيش هو حياة ملئية بالبذخ.

وقال أحد النشطاء: “انت ابن غير صالح. انظر إلى المنزل الذي تضع فيه والدتك رغم كل هذه الأموال التي تمتلكها”.

وتساءل ناشط آخر: لماذا لم تلتق بها منذ عامين؟ لا تهمل والدتك”.