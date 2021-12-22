تل أبيب (زمان التركية)ــ قررت الحكومة الإسرائيلية حظر استقبال المسافرين من 11 دولة، بما في ذلك تركيا والولايات المتحدة وألمانيا. تم اتخاذ القرار بسبب الزيادة في حالات الإصابة بمتحور أوميكرون Omicron في هذه البلدان.

البرلمان الإسرائيلي، الكنيست زاد عدد الدول التي يحظر السفر إليها بسبب الوباء، تماشيا مع توصية وزارة الصحة. تم الإعلان عن إدراج تركيا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وبلجيكا وكندا والمجر والمغرب والبرتغال وسويسرا في القائمة الحمراء. لا يُسمح لأي مسافر غير المواطنين الإسرائيليين من دول القائمة الحمراء بدخول إسرائيل.

وتشمل القائمة الحمراء لإسرائيل أكثر من 50 دولة إلى جانب إنجلترا وفرنسا وإسبانيا. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت خلال عطلة نهاية الأسبوع أنه سيتم تشديد قيود السفر لتجنب إغلاق جديد على مستوى البلاد.

وأبقت إسرائيل حدودها مغلقة لنحو عام ونصف بعد تفشي الوباء، في نوفمبر الماضي سمح للأجانب الذين تم تطعيمهم بالدخول. .

أصبح متحور أوميكرون Omicron متفشيا في الولايات المتحدة. أعلنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أن 73 بالمائة من حالات الإصابة في البلاد سببها أوميكرون.