(زمان التركية) – أعلنت الخدمة السرية الأمريكية أنه تم صرف لا يقل عن 100 مليار دولار من برامج الدعم لمساعدة وتعويض الأفراد والشركات عن خسائر وباء فيروس كورونا، بدون وجه حق.

قال منسق الخدمة السرية روي دوتسون، المكلف بالتحقيق في عمليات الاحتيال المتعلقة بوباء كورونا، في بيان إنه تم الكشف عن الاحتيال في المدفوعات التي قدمت في نطاق المساعدات الوبائية، عندما تتبعت الخدمة السرية البيانات الواردة بهذا الشأن.

قال روي دوتسون إن حوالي 3 في المائة من المدفوعات في إطار برامج دعم الوباء البالغة 3.4 تريليون دولار كانت مخالفة.

بينما قيل أن غالبية النسبة المذكورة تتكون من إعانات البطالة، أعلنت وزارة العمل الأمريكية أن ما يقرب من 87 مليار دولار من إعانات البطالة ربما تم دفعها بشكل غير صحيح ويمكن اعتبار جزء كبير منها بمثابة احتيال.

وبحسب ما ورد، صادر جهاز الخدمة السرية 1.2 مليار دولار أثناء التحقيق في قضايا التأمين ضد البطالة والاحتيال الائتماني، وأعاد 2.3 مليار دولار من الأموال المنهوبة.

أفادت التقارير أن أكثر من 900 تحقيق نشط بشأن الاحتيال في مدفوعات الأوبئة مستمرة وتم اعتقال 100 شخص حتى الآن.