أنقرة (زمان التركية) – طالبت النيابة العامة في تركيا بسجن النجم التركي، بوراق أوزجفيت، الشهير باسم “بالي بك” لمدة تصل إلى 4 سنوات.

النجم التركي متهم باتهامه بإهانة 4 من طاقم عمل مسلسله “المؤسس عثمان”.

وسبق أن تقدم كل من أوقان ش، محمد ك، أطاقان من طاقم عمل مسلسل “المؤسس عثمان”، بشكوى ضد أوزجفيت، اتهموه خلالها بتعمد إهانتهم بشكل مستمر في كواليس المسلسل.

وأمس الثلاثاء، كانت جلسة الاستماع الأولى للقضية، وحضر المدعى عليه بوراك أوزجيفيت ومحاميه سيركان توبر جلسة الاستماع في محكمة بيكوز الجنائية الثالثة الابتدائية.

ولم يسمح قاضي المحكمة للصحفيين بالتواجد في قاعة المحكمة. وعلم أن الجلسة استمرت بدفاع المتهم أوزجيفيت.

وجاء في لائحة الاتهام التي أعدتها النيابة العامة أن بوراك أوزجيفيتسب وأهان 4 من عمال المسلسل. وطُلب في لائحة الاتهام أن يُحكم على الممثل أوزجيفيت بالسجن لمدة من 3 أشهر و 15 يومًا إلى 4 سنوات وشهر واحد بتهمة “الإهانة علنًا”.