أنقرة (زمان التركية) – نشرت وكالة “رويترز” تحليلاً يتعلق بحساب الودائع المضمونة بالعملات الأجنبية الذي أعلن عنه الرئيس رجب طيب أردوغان، مؤكدة أنه يشير إلى حاجة الاقتصاد المحلي إلى الدعم ما يعني عدم استقرار الوضع الحالي بعد اكتساب الليرة بعضا من خسائرها.

رويترز علقت قائلة إن فرصة الرئيس أردوغان في إعادة انتخابه قبل الانتخابات المقبلة منخفضة، مشيرة إلى أن أردوغان اعترف ضمنيًا أن النظام المصرفي غير محمي ضد نظرية “الفائدة تسبب التضخم والنتيجة”.

وفي تحليل رويترز، كان الشيء الإيجابي الوحيد بشأن حساب الودائع المضمونة بالعملات الأجنبية هو “اعتراف الرئيس أردوغان الواضح بأن الوضع الحالي غير مستدام”.

وأوضحت الوكالة أن التقلب السريع للعملة التركية بعد تصريحات أردوغان لا يبشر بالخير للاستقرار المالي، وأن الخطر الأكبر، نتيجة ضمان الودائع بالليرة، قد يؤدي إلى خسائر لا نهاية لها لدافعي الضرائب.

قالت الوكالة “محاولات الحكومات للاشتباك مع أسواق الصرف الأجنبي لديها، عادة سيئة في النهاية”، وذكرت أن دعوات أردوغان للاحتفاظ بالمدخرات بالليرة وأولئك الذين يتابعون هذه الدعوات، في حيرة من أمرهم.