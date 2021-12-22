أنقرة (زمان التركية) – توقع مسؤول في حزب العدالة والتنمية، تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس أساس في العام الجديد.

يبلغ سعر الفائدة في تركيا حاليا 14 في المئة وكانت تبلغ في سبتمبر الماضي 19 بالمئة.

بعد تأكيدات الرئيس رجب طيب أردوغان، يعتبر خفض سعر الفائدة مؤكدًا لدى قيادات حزب العدالة والتنمية، لكن هناك خلافات في الرأي حول التوقيت.

وبحسب الصحفي التركي ألتان سنجار، فإنه بعد إعلان أردوغان الأداة المالية لحماية المودعين بالليرة، قالت مصادر في حزب العدالة والتنمية إن العمل بدأ منذ فترة طويلة.

وقيمت المصادر ارتفاع أسعار الصرف بأنه “مصطنع” وجادلت بأن تحرك أردوغان “يظهر أن الاقتصاد التركي ليس عرضة للخطر”.

وأكد مسؤول في حزب العدالة والتنمية، أنه تم فتح مساحة لتخفيضات أسعار الفائدة. متوقعا خفض بقيمة 2 بالمئة في سعر الفائدة خلال العام الجديد.

وفي الوقت الذي أجرى فيه عضو في البرلمان من عالم الأعمال من حزب العدالة والتنمية تقييمات مماثلة، ترك توقعاته بتخفيضات أسعار الفائدة حتى الربع الثاني من العام الجديد.