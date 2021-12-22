أنقرة (زمان التركية) – قال الكاتب التركي، مراد يتكين، إن الرئيس رجب طيب أردوغان، قد يدعوا إلى استفتاء جديد، لتعزيز سلطاته بشكل أكبر.

خلال مقال على موقعه الخاص، أشار الصحفي مراد يتكين إلى أن الرئيس أردوغان قد اتخذ منعطفاً مالياً طموحاً بقراراته الأخيرة في الاقتصاد.

وأضاف يتكين: “ولكن هذه الخطوات قد لا تكون علامة على انتخابات مبكرة، بل استعداداً لاستفتاء من شأنه تعزيز سلطته”.

وأوضح يتكين أنه إذا سقط أردوغان من السلطة مرة واحدة، فنهاية الطريق هذه ليست فقط للمستقبل السياسي لحزب العدالة والتنمية، ولكن أيضًا من أجل “قضية أردوغان نفسه”.

وتابع الكاتب التركي: “وبدلاً من ذلك، ومع الارتياح النسبي الذي ستجلبه عملية جمع الأموال، فقد يفرض تعديلًا دستوريًا من شأنه تعزيز سلطته”.

يتكين استعان في مقاله، بتصريح الكاتب الاقتصادي أوغور غورسيس، بأن خطوات أردوغان المحفوفة بالمخاطر قد تكون ترجمة لنظرية “إذا فزنا بالانتخابات، فسيكون الأمر يستحق الثمن؛ وإذا خسرنا، فسيكون ذلك عبئًا على الفائز”.

وأشار يتكين إلى أنه من وجهة النظر هذه، تبدو الانتخابات المبكرة، وحتى الانتخابات المهيمنة، خيارًا جذابًا لأردوغان على المدى القصير.