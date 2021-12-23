أنقرة (زمان التركية) – استقبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وفدا من حاخامات المجتمع اليهودي في تركيا وبعض الدول الإسلامية.

كاريل فالانسي الكاتب الإسرائيلي في صحيفة “شالوم” الإسرائيلية، نشر عبر حسابه الرسمي على تويتر، صورا للقاء أردوغان بعدد من الحاخامات.

وأوضح فالانسي أن أردوغان ألتقى في قصره الرئاسي بالعاصمة أنقرة، الحاخام الأكبر للمجتمع اليهودي في تركيا، إيزاك هيلافا، والحاخام الأكبر لروسيا، وكبار الحاخامات في بعض الدول الإسلامية.

وأضاف فالانسي أن الوفد قدم لأردوغان شمعدان سباعي يرمز إلى اليهودية.

وشوهد الحاخام الأكبر إيزاك هاليفا وهو يعطي معلومات لأردوغان حول الشمعدان ذي الفروع السبعة.

ولم تدل الرئاسة التركية بأي بيان بخصوص اللقاء.

سفير تركيا في واشنطن يحتفل بعيد حانوكا اليهودي

يذكر أن السفير التركي في واشنطن، حسن مراد مرجان، احتفل مؤخرا بعيد حانوكا اليهودي، وأشعل مع سفيرة اليونان “شمعة حانوكا” وفقا للتقاليد اليهودية، في حدث لم يقع منذ 15 عاما.

وشارك السفير حسن مراد مرجان، في الحفل الذي نظمته جماعة الإخوان السفارديم الأمريكية، والذي ضم الجالية السفاردية الذين هاجروا من تركيا واليهود الأتراك، وأشعل مرجان شمعة الليل حانوكا مع الممثل الدائم لإسرائيل لدى الأمم المتحدة السفير جلعاد إردان وسفيرة اليونان في واشنطن ألكسندرا بابادوبولو.