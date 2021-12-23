أنقرة (زمان التركية) – جدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، موقفه من الانتخابات المبكرة وقال إن ذلك لن يحدث بأي حال من الأحوال.

تصريحات أردوغان، جاءت خلال اجتماع لحزبه، وأوضح أن موعد الانتخابات في تركيا هو يونيو 2023، ولن يكون هناك انتخابات مبكرة بأي حال من الأحوال.

استهدف أردوغان المطالبين بإجراء انتخابات مبكرة، قائلا: “أخاطب السياسيين غير الأكفاء الذين يأملون في الحصول على مكاسب من كارثة البلاد، وأخاطب المتحمسين المتنكرين في زي الأكاديميين والصحفيين، ومخططي الانقلاب، والإمبرياليين الذين يريدون تصميم السياسة التركية بالإرهاب والعنف و الحظر، لن تنجحوا جميعا”.

وتابع الرئيس التركي: “لن تكونوا قادرين على إضاعة مكاسب تركيا. لن تتمكنوا من إعادة تركيا إلى تلك الأيام الخوالي السيئة. لن تتمكنوا من وضع أغلال على أقدام هذا البلد. لن تتمكنوا من منعنا من بلوغ أهداف 2023”.

وتتزايد مطالب المعارضة في تركيا بعقد انتخابات مبكرة، في حين يرفض أردوغان بشدة في ظل تأثر شعبيته بالتراجع الاقتصادي الذي تشهده تركيا حاليا.

أردوغان قال إن “تركيا الآن في قفزة جديدة”، وأن “تركيا كسرت الفخ السياسي والاجتماعي والاقتصادي، ولم يتم فصل الوطن عن أهدافه”.