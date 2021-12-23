أنقرة (زمان التركية) – حذر رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، علي باباجان، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، من الأضرار التي ستلحق باقتصاد تركيا لأنه يفرض أطروحة غير واقعية

تصريحات باباجان جاءت خلال مؤتمر صحفي في مقر حزبه لتقييم وضع الليرة التركية، تعليقا على طرح الرئيس التركي ودائع بالليرة تدر أرباحا تساوي الودائع بالعملة الأجنبية.

وقال باباجان، إن الحكومة قدمت اختراعًا جديدًا، أطلقت عليه اسم” ودائع الليرة المحمية بالعملة”، مضيفا: ” هذا التطبيق الجديد هو خطة ديون ستتركها الدولة للأحفاد”.

وتابع باباجان: “ماذا تعني هذه الخطة؟ في الوقت الحالي، تقول الحكومة للأشخاص الذين لديهم ودائع وثروة: لا تذهب وتشتري الدولار، احتفظ بالمال بالليرة التركية، فكلما زاد الدولار زاد دفع الفرق لك. حسنًا، من أين سيدفعون الفرق؟ من الخزانة أو من رصيد البنك المركزي. أي من ضرائب هذا الشعب”.

وأكد باباجان أن الأمر سيكون كما لو أنك اشتريت العملة الأجنبية. لن يتغير شيء. مهما زاد سعر الصرف، سنقوم بتحويل الفرق إليك.

وأشار باباجان إلى أن الشعب التركي يواجه مع ادارة تعترف أن الليرة لم تعد عامل ثقة.

وفي إشارة إلى أن ضمان الليرة التركية بالدولار الأمريكي لن يوفر الثقة في اقتصاد البلد، قال علي باباجان الذي تولي في السابق منصب وزير الاقتصاد، “هناك حقيقة واحدة فقط، لا يمكننا القول إن الاقتصاد تحسن دون زيادة القوة الشرائية لمواطنينا”.