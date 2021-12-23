أنقرة (زمان التركية)ــ زعم رئيس حزب السعادة تمال كرم الله أوغلو، أن تركيا مقبلة على انتخابات مبكرة وأن موعدها بات قريبًا.

كرم الله أوغلو قال إن الأزمات التي تعيشها تركيا في كل المجالات، وعلى رأسها الاقتصاد، ستسفر عن عقد انتخابات مبكرة.

جاءت تصريحات كرم الله أوغلو المتفائلة في بيان نشره عقب لقائه مع الرئيسين المشاركين لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي برفين بولدان ومدحت سنجار، حيث أكد قائلا: “يجب أن يكون البرلمان أكثر نشاطًا. نحن نقترب من موعد الانتخابات”.

يأتي ذلك رغم تجدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس الثلاثاء موقفه الرافض لعقد انتخابات مبكرة وقال إن ذلك لن يحدث بأي حال من الأحوال. وخلال اجتماع لحزبه، أوضح أردوغان أن موعد الانتخابات في تركيا هو يونيو 2023، ولن يكون هناك انتخابات مبكرة بأي حال من الأحوال.

أردوغان المطالبين بإجراء انتخابات مبكرة، قائلا: “أخاطب السياسيين غير الأكفاء الذين يأملون في الحصول على مكاسب من كارثة البلاد، وأخاطب المتحمسين المتنكرين في زي الأكاديميين والصحفيين، ومخططي الانقلاب، والإمبرياليين الذين يريدون تصميم السياسة التركية بالإرهاب والعنف و الحظر، لن تنجحوا جميعا”.

وتابع الرئيس التركي: “لن تكونوا قادرين على إضاعة مكاسب تركيا. لن تتمكنوا من إعادة تركيا إلى تلك الأيام الخوالي السيئة. لن تتمكنوا من وضع أغلال على أقدام هذا البلد. لن تتمكنوا من منعنا من بلوغ أهداف 2023”.

وتتزايد مطالب المعارضة في تركيا بعقد انتخابات مبكرة، في حين يرفض أردوغان بشدة في ظل تأثر شعبيته بالتراجع الاقتصادي الذي تشهده تركيا حاليا.