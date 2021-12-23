أنقرة (زمان التركية) – أعلن ألكسندر لافرنتييف، المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا، أن القوات التركية ستغادر سوريا في أول فرصة.

الممثل الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سوريا، ألكسندر لافرنتييف، أدلى ببيان للصحفيين في ختام محادثات أستانا حول سوريا المنعقدة في نور سلطان، عاصمة كازاخستان.

وصرح لافرينتيف بأن الممثلين الأتراك المشاركين في المحادثات أكدوا للجانب الروسي أن جنودهم سيغادرون سوريا في أول فرصة.

وقال الدبلوماسي الروسي: “شركاؤنا الأتراك يعلنون ويؤكدون باستمرار أنهم يؤيدون وحدة أراضي سوريا ووحدة سوريا واستقلالها، وأنهم هناك مؤقتًا وسيغادرون عندما تسمح الفرص”.

وأكد لافرنتييف أن روسيا عرضت “مساعدة تركيا في محاربة الإرهابيين في إدلب” وأن أنقرة تقيم هذه المسألة.

وأضاف “قدمنا ​​المساعدة للجانب التركي في حل المشاكل المتعلقة بالقتال ضد الإرهابيين في منطقة خفض التصعيد في إدلب، ويتم حاليا تقييم القضية من قبل الجانب التركي”.